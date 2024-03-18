مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

منع تكرار عمرة رمضان.. قررت المملكة العربية السعودية منع تكرار عمرة شهر رمضان المبارك، أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك خلال بيان رسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.

سبب منع تكرار عمرة رمضان

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، وأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.