عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

منع تكرار عمرة رمضان
منع تكرار عمرة رمضان 2024

منع تكرار عمرة رمضان.. قررت المملكة العربية السعودية منع تكرار عمرة شهر رمضان المبارك، أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك خلال بيان رسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.

سبب منع تكرار عمرة رمضان

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، وأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.

منع تكرار عمرة رمضان تكرار عمرة رمضان عمرة رمضان المملكة العربية السعودية السعودية وزارة الحج والعمرة سبب منع تكرار عمرة رمضان العمرة نسك إصدار تصريح عمرة رمضان تصريح عمرة رمضان تصريح العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

موضوعات متعلقة

"شادية بقت صباح" و"عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب".. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

وفاة حبيبة الشماع| تحول مفاجئ في القضية.. ما هو مصير سائق أوبر والعقوبة المنتظرة؟

متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

حركة بيئة رخيصة| زوج نيللي كريم يفتح النار على رامز جلال.. والسبب باسم سمرة

زلزال يصل لـ 8 ريختر خلال هذا الأسبوع| العالم الهولندي يرعب العالم.. وتحركات الكواكب السبب

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

ترشيحاتنا

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل.. الكابينت الإسرائيلي يوسع من صلاحيات الوفد المفاوض في محادثات غزة

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

21 لاعباً في مران منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذكاء الاصطناعي.. شريهان تثير الجدل بصورها الأخيرة

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ