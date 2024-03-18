حدث ليلًا|تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.. ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب

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كواليس القمة المصرية الأوروبية.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مهمة

https://www.elbalad.news/6144159

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

https://www.elbalad.news/6144160

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/6144139

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

https://www.elbalad.news/6144137

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

https://elbalad.news/6144136

القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

https://www.elbalad.news/6144135

مفاجأة.. الأهلي يجدد للاعب الفريق موسمين

https://elbalad.news/6144116

محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية

https://www.elbalad.news/6144031

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية

https://www.elbalad.news/6143981

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

https://www.elbalad.news/6144069