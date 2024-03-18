حدث ليلًا|تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.. ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب

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كواليس القمة المصرية الأوروبية.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مهمة
https://www.elbalad.news/6144159
لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد
https://www.elbalad.news/6144160
مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل
https://www.elbalad.news/6144139
من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات
https://www.elbalad.news/6144137
8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة
القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد
https://www.elbalad.news/6144135
مفاجأة.. الأهلي يجدد للاعب الفريق موسمين
محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية
https://www.elbalad.news/6144031
تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية
https://www.elbalad.news/6143981