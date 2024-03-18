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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا|تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.. ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

كواليس القمة المصرية الأوروبية.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مهمة

https://www.elbalad.news/6144159

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

https://www.elbalad.news/6144160

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/6144139

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

https://www.elbalad.news/6144137

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

https://elbalad.news/6144136

القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

https://www.elbalad.news/6144135

مفاجأة.. الأهلي يجدد للاعب الفريق موسمين

https://elbalad.news/6144116

محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية

https://www.elbalad.news/6144031

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية

https://www.elbalad.news/6143981

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

https://www.elbalad.news/6144069

السيسي ​الاتحاد الأوروبي أخبار الأرصاد الجوية السعودية عمرة رمضان فندق الجوهرة جيش الاحتلال مواقيت الصلاة

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