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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن هناك هدفا جويا مشبوها مصدره منطقة البحر الأحمر سقط في منطقة مفتوحة شمالي مدينة إيلات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن هدف جوي قادم من البحر الأحمر سقط في منطقة مفتوحة شمال إيلات، وتتم مراقبة الهدف من قبل القوات الجوية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمال إسرائيل، بما في ذلك معالوت ترشيحا والمناطق المحيطة بها، جنوبًا حتى بلدة الحسين، على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وبعد وقت قصير، سمعت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومناطق أخرى في شمال شرق الجليل.

وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات أقصى جنوب البلاد.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار الصاروخية التي انطلقت في مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل قبل فترة قصيرة كانت إنذارات كاذبة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ في سماء إيلات

إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على مدينة إيلات ومناطق مجاورة

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