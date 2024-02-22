دوي صافرات الإنذار في إيلات جنوب إسرائيل

أطلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل محذراً من تهديدات جوية محتملة.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، أعلن في وقت سابق الأربعاء، مهاجمة عدة سفن أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب باستخدام طائرات مسيرة.

كما أعلن سريع في بيان استهداف مواقع "حساسة" في إيلات بجنوب إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة، وقصف سفينة إسرائيلية بخليج عدن بصواريخ بحرية.



ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.