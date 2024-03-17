تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية

شهدت القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات القمة المصرية الأوروبية، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية كل من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وكارل نيهامر، مستشار النمسا، ونيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

تمويل لمصر قدره 7.4 مليار يورو

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلًا لمصر قدره 7.4 مليار يورو، أو ما يعادل 8.06 مليار دولار، في الفترة من 2024 إلى 2027. وأضاف المسؤول أن التمويل يأتي بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والتكتل الأوروبي، وفق "رويترز".

وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو. وأكد أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو سيأتي ضمن المساعدات المالية، على أن يتم صرفه لمصر خلال 2024.