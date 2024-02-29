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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقات تاريخية.. باحث سياسي يكشف دلالات زيارة البرهان لمصر في هذا التوقيت

الرئيس السيسي وعبد
الرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان

كشف الكاتب والباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، دلالات زيارة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر ولقائه بالرئيس السيسي.

 

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وقال مجدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" ارتباط وثيق بين مصر والسودان سياسيا وثقافيا وأمنيا واجتماعيا".

 

وأضاف مجدي عبد العزيز:"  وحدة المصير والعلاقات الحتمية والتاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والسودان، يندرج تحتها الأنشطة والزيارات الرسمية المتبادلة".

 

وأكمل مجدي عبد العزيز:"  زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني،  لمصر في هذا التوقيت، تأتي وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الرئيس السيسي لشقيقه البرهان".

 

ولفت مجدي عبد العزيز :" في ظل ما مرت به السودان لم تكن مصر بعيدة عن المشهد السوداني، وحتى في مرحلة ما قبل الأزمة قدمت مصر الرؤى ليكون منطقها حاضراً منذ الوهلة الأولى حين دعت إلى الحوار السوداني- السوداني لتهيئة بيئة للقوى السياسية السودانية لعبور الأزمة".

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