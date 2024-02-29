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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا

ملك الأردن
ملك الأردن

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد العاهل الأردني في خطاب له خلال زيارة مدينة معان الأردنية، على أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا، وستكون الأولوية لمناطق الشمال في القطاع، مؤكدا أننا لن نلتفت إلى المشككين.

وأشار ملك الأردن إلى عمليات الإنزال الجوية التي ينفذها الأردن، قائلا إن المملكة طلبت من دول شقيقة وصديقة مشاركتها في هذه العمليات، للوقوف إلى جانب الأهل في غزة والتخفيف عنهم.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لشكر الأشقاء في غزة للأردن، على الرغم من أن المساعدات التي تصلهم حاليا محدودة بسبب ما يتعرض له القطاع، مؤكدا أن الأهم في هذا الجهد أن يلمس الأهل في غزة أن الأردن معهم ولن يدخر جهدا لمساعدتهم.

وأعلن الجيش الأردني ، اليوم الخميس، عن تنفيذ إنزالين جويين لمساعدات إنسانية لـ قطاع غزة بالتعاون مع البحرين وسلطنة عُمان.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي في قطاع غزة، هي الأكبر حجما له حتى الآن، وشملت مساعدات غذائية وطبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري، إن أربع طائرات شاركت في هذه المهمة، وقامت بإنزال مساعدات على 11 نقطة في القطاع وسيتم توزيعها لاحقا على السكان.

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الأردن ينفذ إنزالين جويين اليوم لمساعدات على غزة

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