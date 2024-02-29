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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ينفذ إنزالين جويين اليوم لمساعدات على غزة

صدى البلد

أعلن الجيش الأردني ، اليوم الخميس، تنفيذ إنزالين جويين اليوم لمساعدات على غزة بالتعاون مع البحرين وسلطنة عُمان.

كما نفذ الجيش الاردني يوم الاثنين الماضي، عملية إنزال جوي في قطاع غزة. 

وقد عُدت الأكبر حجما له حتى الآن، وشملت مساعدات غذائية وطبية. 

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري إن أربع طائرات شاركت في هذه المهمة، وقامت بإنزال مساعدات على 11 نقطة في القطاع وسيتم توزيعها لاحقا على السكان.

في سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من أن جميع المواطنين في القطاع تقريبا يواجهون خطر المجاعة، كما صرح برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن غزة تعيش حالة نقص حاد في الغذاء لم تشهد لها مثيلا من قبل.

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