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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الاثنين الموافق 18 مارس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء، بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد توضح الظواهر الجوية اليوم الاثنين

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيئة للسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها وإلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية

فيما حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة من تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية في الموجة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية والتي بدأت من صباح الأحد .

وطرح  الدكتور حسام عبد الغفار نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية ولاسيما مرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم. وشدد متحدث الصحة علي تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة، كما شدد متحدث الصحة علي ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

ونصح متحدث الصحة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مشددا علي شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

وأكد متحدث الصحة على ضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

ونصح تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب، في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 20 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 21 14
رفح 21 9
رأس سدر 22 12
نخل 22 12
كاترين 20 7
الطور 20 15
طابا 21 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 18 10
السلوم 18 9
سيوة 22 9
رأس غارب 26 17
الغردقة 26 16
سفاجا 27 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 29 18
حلايب 28 20
أبو رماد 28 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 22 12
بني سويف 22 13
المنيا 23 12
أسيوط 22 13
سوهاج 23 13
قنا 24 15
الأقصر 25 16
أسوان 23 16
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 23 16الجوية أن يسود غدا / الاثنين/ طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء.. بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها وإلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 20 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 21 14
رفح 21 9
رأس سدر 22 12
نخل 22 12
كاترين 20 7
الطور 20 15
طابا 21 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 18 10
السلوم 18 9
سيوة 22 9
رأس غارب 26 17
الغردقة 26 16
سفاجا 27 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 29 18
حلايب 28 20
أبو رماد 28 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 22 12
بني سويف 22 13
المنيا 23 12
أسيوط 22 13
سوهاج 23 13
قنا 24 15
الأقصر 25 16
أسوان 23 16
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 23 16

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية امطار

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