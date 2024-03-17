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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس من خلال نشرتها وعن والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الإثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يسود غطاء سحابي يغطي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسرعة الرياح الآن فى القاهرة الكبرى ٣٦ كم/ساعة .

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرفة من البلاد ، و الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء و سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ، وتكون رعدية أحيانا  على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ووأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجة الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13.
  • الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10.

 

 

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