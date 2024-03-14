مفاجأة بشأن الذهب والدولار.. وتحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل|فيديو

شهدت أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 14-3-2024، استقرارا في الأسعار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيها، بينما سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 48.49 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

وفي هذا التقرير نستعرض آخر التفاصيل بأن أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس:

قدم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14 مارس 2024.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.49 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.00 جنيه للبيع، و52.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.03 جنيه للبيع، و61.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 157.86 جنيه للبيع، و157.36 جنيه للشراء .

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا طفيفا وتدريجيا في قيم درجات الحرارة، في معظم المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد.



وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، لافتة إلى أن طقس اليوم دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، والصغرى سوف تبلغ 12_13 درجة مئوية، مؤكدة أنه مع بدايات الأسبوع القادم سوف تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم خلال فترات الليل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.