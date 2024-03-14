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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحسن وقت لشراء الذهب في شهر رمضان

الذهب
الذهب

يستعد الكثير لشراء الذهب في شهر رمضان، وذلك استعدادا للمناسبات التي تأتي بعد الشهر الكريم مباشرة كمناسبات الخطوبة والزواج وعيد الأم الذي يأتي في هذا الشهر. 

ويبحث الكثير عبر محركات البحث على جوجل لمعرفة مواعيد فتح محلات الذهب في شهر رمضان في ضوء الخطة الموضوعة لفتح وغلق المحال بالتوقيت الجديد في شهر رمضان 2024.

ويستعرض “صدى البلد” مواعيد فتح محلات الذهب في شهر رمضان 2024م 

تفتح محلات الذهب أبوابها أمام الجمهور بدءاً من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة والنصف قبل أذان المغرب، على أن تغلق أبوابها وتعود للعمل مرة أخرى الساعة 7.30 بعد الإفطار ويستمر العمل حتى 11 مساءً، وقد تصل إلى 12 مساءً في بعض المناطق، على أن يقدر كل محل أوقات الإغلاق والفتح وفق طبيعة المنطقة.

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أسعار الذهب اليوم

  • سعر الذهب عيار 24 يسجل نحو 3600 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3150 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 2700 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25200 جنيه.
  • سعر أوقية الذهب عالميًا سجلت 2179 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، أسعار سبائك الذهب اليوم، والتي جاءت كتالي:

  • سجلت سعر سبيكة 0.25 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 921.50 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 900 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 0.5 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 1.843 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 1.800 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 3.686 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 2.5 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 9.215 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 9.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 5 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 18.430 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 18.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 10 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 36.860 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة36.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 25 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 92.150 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 90.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 50 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 184.300 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 180.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 100 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 368.600 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 360.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1000 جرام 24 قيراطا للشراء نحو قيمة 3.686.000 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600.000 جنيه مصري.

 

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