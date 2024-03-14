أحسن وقت لشراء الذهب في شهر رمضان

يستعد الكثير لشراء الذهب في شهر رمضان، وذلك استعدادا للمناسبات التي تأتي بعد الشهر الكريم مباشرة كمناسبات الخطوبة والزواج وعيد الأم الذي يأتي في هذا الشهر.

ويبحث الكثير عبر محركات البحث على جوجل لمعرفة مواعيد فتح محلات الذهب في شهر رمضان في ضوء الخطة الموضوعة لفتح وغلق المحال بالتوقيت الجديد في شهر رمضان 2024.

ويستعرض “صدى البلد” مواعيد فتح محلات الذهب في شهر رمضان 2024م

تفتح محلات الذهب أبوابها أمام الجمهور بدءاً من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة والنصف قبل أذان المغرب، على أن تغلق أبوابها وتعود للعمل مرة أخرى الساعة 7.30 بعد الإفطار ويستمر العمل حتى 11 مساءً، وقد تصل إلى 12 مساءً في بعض المناطق، على أن يقدر كل محل أوقات الإغلاق والفتح وفق طبيعة المنطقة.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 يسجل نحو 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3150 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 2700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25200 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا سجلت 2179 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، أسعار سبائك الذهب اليوم، والتي جاءت كتالي: