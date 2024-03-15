الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، اعتبارا من مساء الأحد المقبل.

وأكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنها تتابع عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، وسوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة التنبؤ وجودته.

حالة الطقس والظواهر الجوية التوقعة اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة الموافق 15 مارس، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد . بارد ليلا على أغلب الانحاء .

وتوجد شبورة مائية صباحا (من الساعة 4-9) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وعن حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 24 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 20 13

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 09

رفح 21 09

رأس سدر 26 10

نخل 24 10

كاترين 19 07

الطور 28 15

طابا 26 14

شرم الشيخ 30 16

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 23 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 28 15

سفاجا 29 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 26 14

بني سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 27 13

سوهاج 30 13

قنا 31 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 17

الوادى الجديد 34 13

أبوسمبل 33 19