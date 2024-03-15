عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، اعتبارا من مساء الأحد المقبل.

txt

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة.. وموجة أمطار قادمة تضرب البلاد

txt

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

txt

تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة|فيديو

txt

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

وأكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنها تتابع عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، وسوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة التنبؤ وجودته.

 

حالة الطقس والظواهر الجوية التوقعة اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة الموافق 15 مارس، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد . بارد ليلا على أغلب الانحاء .

وتوجد شبورة مائية صباحا (من الساعة 4-9) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.


وعن حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الادارية 24 12
6 اكتوبر 24 12
بنهــــا 23 13
دمنهور 22 13
وادى النطرون 23 12
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 23 12
طنطا 22 12
دمياط 20 13
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 22 09
رفح 21 09
رأس سدر 26 10
نخل 24 10
كاترين 19 07
الطور 28 15
طابا 26 14
شرم الشيخ 30 16
الاسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 23 08
رأس غارب 28 16
الغردقة 28 15
سفاجا 29 14
مرسى علم 28 16
شلاتين 29 19
حلايب 27 20
أبو رماد 28 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 26 14
بني سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 27 13
سوهاج 30 13
قنا 31 15
الأقصر 33 16
أسوان 33 17
الوادى الجديد 34 13
أبوسمبل 33 19

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار الأحد التنبؤ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

وكالة "فيتش" تتوقع استقرارا في قيمة الجنيه المصري خلال 2024.. تفاصيل

أطعمة في السحور تشعرك بالشبع حتى نهاية فترة الصيام

خاب وخسر من ضيعها.. أثمن 3 ساعات في رمضان يستجاب فيها الدعاء

رامز جاب من الآخر.. محمد لطفي يكشف سبب خلافه مع محمد شاهين.. والأخير يعلن سر عدم زواجه

هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف أبيض.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور لها

خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. صور

جميلة ومبهرة.. غادة عادل بفستان أبيض تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ