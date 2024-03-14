تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا طفيفا وتدريجيا في قيم درجات الحرارة، في معظم المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد.

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، لافتة إلى أن طقس اليوم دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، والصغرى سوف تبلغ 12_13 درجة مئوية، مؤكدة أنه مع بدايات الأسبوع القادم سوف تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم خلال فترات الليل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.