برد ورياح وأتربة وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها لحالة الطقس اليوم، الخميس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وعن الأمواج، توقعت الأرصاد السعودية، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وقالت الأرصاد إن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.