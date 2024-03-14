عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برد ورياح وأتربة وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها لحالة الطقس اليوم، الخميس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وعن الأمواج، توقعت الأرصاد السعودية، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وقالت الأرصاد إن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.

عاجل.. معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%

اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للطرق تعلن إنجاز عدد من الأعمال خلال فبراير

السعودية امطار الارصاد السعودية الرياض حائل مكة المكرمة البحر الأحمر مضيق باب المندب المركز الوطني للأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

موضوعات متعلقة

عاجل.. معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%

اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للطرق تعلن إنجاز عدد من الأعمال خلال فبراير

السعودية.. القبض على 16 وافدا لهذا السبب

السعودية تشارك في مسح الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية بالعراق

ظاهرة جوية تضرب عموم السعودية وتحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني

إجراء مهم للحكومة السعودية يخص موظفيها

ترشيحاتنا

هل يشترط تجديد نية الصيام يوميا في رمضان؟.. داعية يوضح

هل الصيام بدون نية أو سحور في رمضان باطل أم مقبول؟.. انتبه

برد ورياح وأتربة وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

قبل ما تسافر.. حالة المرور اليوم على الطرق الصحراوية والسريعة

بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

بعد انخفاض الأوفر برايس.. أرخص هاتشباك من بي إم دبليو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ