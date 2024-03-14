عاجل.. معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفع ليبلغ 1.8٪ في فبراير الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في تقرير لها، إن التضخم في السعودية تصارع إلى 1.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقابل 1.6% في يناير.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، وصول معدل التضخم في المملكة إلى نسبة 1.5% في ديسمبر 2023.

ووفقًا لصحيفة “سبق" السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.

وحسب صحيفة "الشرق"، بلغ معدل التضخم في آخر أشهر العام الماضي 1.5% على أساس سنوي مقارنة مع 1.7% في نوفمبر.