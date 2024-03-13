عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للطرق تعلن إنجاز عدد من الأعمال خلال فبراير

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية، عن جهودها خلال شهر فبراير الماضي في تغطية شبكة الطرق بالصيانة وعوامل السلامة المرورية من خلال التحقق في مطابقة الطرق لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها.

وأوضحت الهيئة، أن فرق الصيانة الميدانية أنهت أعمال الصيانة في العديد من المواقع ومعالجة الملاحظات التي تردها من معدات المسح والتقييم، والبلاغات الواردة على مركز الاتصال 938، مشيرة إلى أن شهر فبراير الماضي، شهد مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق على مسافة تزيد عن 8,6 آلاف كم، بالإضافة إلى كشط وسفلتة أكثر من 174 كم، إعادة استخدام 4,3 آلاف متر مكعب من الأسفلت المكشوط، ومسح وتمهيد 11,2 ألف كم من الطرق الترابية.


وأضافت أن فرق الصيانة أنهت تنظيف مجاري الأودية ومنشآت التصريف في 4 آلاف موقع، وإزالة الكثبان الرملية من الطرق بطول 716 ألف كم، كما ردمت الانجرافات في ألف 1,9موقع، وفحص وتقييم 7 جسور وأكثر من 200 عبارة.

وبينت الهيئة أنها تملك أضخم اسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم والذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ضمنها معدة مسح الأضرار على أسطح الطرق، ومعدة قياس مقاومة الانزلاق، ومعدة قياس الانحراف في طبقات الطريق، ومعدة قياس معامل الوعورة العالمي، ومعدة قياس سماكة الطرق، بالإضافة إلى تقنية الدرون، وتقنية قياس الدهانات الأرضية، بالإضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية في الأعمال التي أسهمت في تعزيز الأتمتة والتواصل مع الفرق الميدانية، واستخدام برنامج مخصص لإدارة الأصول.

وأكدت الهيئة عزمها التوسيع في استخدام أحدث التقنيات والمعدات التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها لقطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، كما تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

استخدام الذكاء الاصطناعى التطبيقات الذكية اقتصاد السعودية السلامة على الطرق السلامة المرورية الكثبان الرملية الكثافة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

ترشيحاتنا

قبل الإفطار .. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

الأسعار ستتراجع| 4 مؤشرات عاجلة تقود الدولار للهبوط وتزف بشرى للمصريين

النمسا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

أول تعليق من الفلاحين بعد قرار الحكومة بـ رفع سعر أردب القمح

دورة الألعاب الأفريقية | منتخب الكرة الطائرة يفوز على نيجيريا

منتخب الجودو يضيف ذهبية وفضية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

تحتمس الثالث.. أسس إمبراطورية في التاريخ وكتب عن الفضائيين| خبير أثري يوضح

"بـ 100 راجل".. فستان زفاف سمية الخشاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ