السعودية تشارك في مسح الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية بالعراق

أعلنت المملكة العربية السعودية دعم العراق في تمويل مشاريع المسح والإزالة والسيطرة النوعية على الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية في بعض المحافظات بالجمهورية العراقية.

جاء ذلك في إطار الاتفاقية التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، عبر الاتصال المرئي، مذكرة دعم مالي مع وزارة البيئة العراقية.

ووقّع على المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير البيئة العراقي المهندس نزار محمد سعيد آميدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، و سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود السعودية المبذولة عبر المركز لدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف مجالات الدعم الإنساني.