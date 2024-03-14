الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة.. وموجة أمطار قادمة تضرب البلاد

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم، الخميس، انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، متوقع أن يستمر لنهاية الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال هذه الفترة يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويظل الطقس خلال ساعات الليل، باردا على جميع الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا، ويظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة على مدار اليوم، الخميس، وغدا الجمعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، والطقس غدا، الجمعة، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 16 درجات

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 15 درجة

واعتبارا من يوم السبت، بداية الأسبوع الجديد، سوف تكون هناك موجة أمطار تشهدها البلاد، تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتظل فرص الأمطار موجودة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء القادم، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.