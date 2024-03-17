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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد جميع محافظات الجمهورية اليوم، الأحد 17 مارس، وحتى الثلاثاء القادم طقسا غير مستقر وأجواء شديدة البرودة، نتيجة تأثر البلاد بـ “منخفض جوي” قادم من طبقات الجو العليا، حيث حذرت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات الممكنة نتيجة حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح قوية وأمطار تصل نسبتها إلى 40%.

الطقس 

أمطار ورياح

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد تستمر تأثيراتها حتى يوم الثلاثاء المقبل 19 مارس، حيث ستشهد تلك الفترة انخفاضات في درجات الحرارة وتساقط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدن السواحل الشمالية ومناطق من الصحراء الغربية، مع نشاط في حركة الرياح على جنوب معظم محافظات الصعيد وبعض المناطق الصحراء الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تسود أجواء باردة طوال اليوم، الأحد، على القاهرة ومعظم المحافظات، مع تساقط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وأجزاء من الصحراء الغربية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وتمتد تلك الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة وجنوب سيناء ووسط محافظات الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا، الاثنين 18 مارس، وقالت إن البلاد ستتعرض إلى انخفاضات جديدة في درجة الحرارة مع سقوط الأمطار إلى 40% على محافظات سط الصعيد والبحر الأحمر وسيناء، وتمتد إلى محافظات إلى القاهرة الكبرى، مع نشاط في حركة الرياح على المناطق.

وأضافت أن تساقط الأمطار يستمر حتى يوم الثلاثاء 19 مارس بنسبة لا تتجاوز 30% فقط على مدن السواحل الشمالية من البلاد.

بيان الأرصاد 

ظواهر جوية عنيفة

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثاء القادم الموافق 19 مارس، يتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، على فترات متقطعة.

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وواصلت الهيئة، أن الأحوال الجوية الثلاثاء القادم تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

واستطردت الأرصاد، أن حالة الطقس بدءًا من الأربعاء القادم وحتى الجمعة، تشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة 

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

وأعلنت غرف العمليات الرئيسية في المحافظات بالتزامن مع تحذيرات الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، والتي تأتي على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على محافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، وتمتد إلى الغردقة، وأجزاء من محافظة جنوب سيناء، والقاهرة الكبرى.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع التغيرات الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع إعلان احتمالية سقوط أمطار بنسبة متفاوتة على المحافظات الساحلية المختلفة.

رفع حالة الطوارئ

تأثر البلاد بمنخفض جوي

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أسباب عودة الأجواء الشتوية هي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، مع انتشار غطاء سحابي على عدد كبير من المناطق المختلفة في أنحاء الجمهورية، ما تسبب في حجب أشعة الشمس، وأكدت سقوط الأمطار على عدد من مناطق من الجمهورية.

وأوضحت “غانم” أن الأمطار سوف تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، على محافظات شمال البلاد ومناطق الصحراء الغربية وستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومن القناة تصل إلى القاهرة والجيزة غدًا، الاثنين.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين باتباع تعليمات ونشرات الطقس بشكل مستمر، وتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة، وارتداء الملابس الثقيلة للحماية من البرد وحالة الطقس، وعدم الخروج من المنزل في الأوقات التي تشتد فيها حركات الرياح وسقوط الأمطار.

الدكتورة منار غانم 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13.
  • الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10.
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  • قنا العظمى 34 درجة والصغرى 15.
  • أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
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