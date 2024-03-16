الطقس اليوم| موجة أمطار تغطي عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى

تشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 17 درجة