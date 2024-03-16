أمطار رعدية غزيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية ، تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة حيث قال" لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وأضاف التقرير" في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، الشرقية)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات)، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب.