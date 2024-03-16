الطقس هناك بارد| مبابي يرفض الانتقال لـ ناد إنجليزي كبير ويصدم جماهيره

أغلق كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، الباب تماما أمام إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية البارزة في الدوري الإنجليزي.

ونقلت شبكة "GFFN" الفرنسية، اليوم السبت، مقطع فيديو قصير لحوار دار بين مبابي وأحد المشجعين يدعوه للانتقال إلى صفوف آرسنال.

وابتسم كيليان لطلب المشجع، قبل أن يرد بحسم: "مستحيل"، مبررا رفضه ضاحكا: "الطقس هناك بارد للغاية".

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قد فتح الباب أمام إمكانية التفكير في ضم كيليان مبابي بعد رحيله عن صفوف "بي إس جي".

وأشعل النجم الباريسي، البالغ من العمر 25 عاما، الجدل المثار حوله منذ إبداء رغبته بالرحيل عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وترجح جميع المؤشرات انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.