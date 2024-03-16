تحذير من الأرصاد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة في الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدًا الأحد الموافق 17 مارس، وأهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأحد

من المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفق بيانهيئة الأرصاد على موقعها الرسمي بموقع فيسبوك.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء تكون مائلة للدفء نهارًا على شمال البلاد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما تكون الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفي نفس السياق، أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ؛ لتعرض المحافظة لنشاط رياح واحتمالية سقوط أمطار غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بناء على تحذيرات الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 23 12

بنهــــا 24 13

دمنهور 23 13

وادى النطرون 24 12

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 26 12

العريش 21 09

رفح 21 09

رأس سدر 28 11

نخل 26 10

كاترين 21 07

الطور 28 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 18

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 22 09

رأس غارب 28 17

الغردقة 28 17

سفاجا 29 15

مرسى علم 28 17

شلاتين 29 19

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 30 13

بني سويف 30 12

المنيا 31 11

أسيوط 30 12

سوهاج 31 13

قنا 34 15

الأقصر 36 16

أسوان 38 17

الوادى الجديد 34 14

أبوسمبل 39 18