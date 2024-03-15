أمطار وبرد | إعلان رسمي من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع المقبل الذي يبدأ من اليوم الجمعة 15 مارس 2024 إلى الأربعاء 20 مارس.

وأوضحت الهيئة، إن طقس اليوم الجمعة دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى إن طقس الأسبوع المقبل يشهد وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء، وشمال الصعيد.

ويسود طقس السبت 16 مارس 2024، أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة

واعتبارًا من الأحد 17 مارس 2024، يسود أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، إذ تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30-40% تقريبا، على مدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

أما طقس يوم الإثنين 18 مارس 2024، يشهد أمطارًا متوسط نسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى فترات متقطعة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

كما يشهد طقس الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على فترات متقطعة.

ويسود طقس الثلاثاء 19 مارس 2024 باردا على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30% تقريبا.

ويشهد طقس الأربعاء 20 مارس 2024، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.