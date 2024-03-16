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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 درجة فرق بين النهار والليل .. احذروا من تغيرات الطقس المفاجئة

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت، من الفرق في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل الذي يتجاوز الـ10 درجات في مناطق القاهرة الكبرى و15 درجة على بعض المناطق في الصعيد.

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وقالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية والصحراء الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنه من المزمع أن يكون هناك عدم استقرار في الأرصاد بداية من غدٍ الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

وأكدت هيئة الأرصاد أن ذروة التقلبات الجوية تبدأ الاثنين، وتسقط الأمطار مختلفة الشدة على أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصاحب الأمطار نشاط كبير للرياح وتختلف شدتها من محافظة لأخرى.

وعن حالة الطقس اليوم السبت، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. مع قدوم فترات الليل واختفاء أشعة الشمس، تكون هناك انخفاضات تدريجية في قيم درجات الحراراة، وتكون ملحوظة أكثر في ساعات الليل المتأخرة والساعات المبكرة من الصباح، لافتة إلى أن فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز الـ10 درجات في مناطق القاهرة الكبرى و15 درجة على بعض المناطق في الصعيد.

كما حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة على جنوب البلاد على مدار الـ 3 أيام المقبلة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم السبت 33 درجة وتصل يوم الأحد لـ 37 درجة لتكون الأجواء حارة  نهارا باردة ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط الأمطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم غدٍ الأحد تصل إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين المقبل كما تنشط الرياح هناك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 اكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 25 10

نخل 24 10

كاترين 20 07

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 23 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 28 16

سفاجا 29 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 27 14

بني سويف 28 12

المنيا 29 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 13

قنا 33 15

الأقصر 35 16

أسوان 35 17

الوادى الجديد 34 13

أبوسمبل 34 19

الطقس الأرصاد الامطار هيئة الأرصاد التقلبات

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