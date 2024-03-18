القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، أن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الأردني، فأن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.