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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملك الأردن يحذر من خطورة وقف دعم وكالة أونروا وتداعياته على قطاع غزة

صدى البلد

أكد ملك الأردن في تصريحات خلال لقائه مع المستشار الألماني عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.


وشدد ملك الأردن على، أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.
وحذر ملك الأردن ، من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة ويجب بذل جهود مضاعفة لمنع تفاقمها، و خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة أونروا وتداعياته على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.     

وأوضح ملك الأردن، رفض بلاده أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة ومحاولات الفصل بينهما.

ملك الأردن الأردن المستشار الألماني القاهرة الإخبارية غزة

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