جمال بيومي: مصر على مدار التاريخ كانت المدافع الأول عن فلسطين

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أنه نحاول أن نفعل كل ما يستطيع من مساعاد لدعم أشقائنا في غزة، فيما يواجهه من جرائم إنسانية تتم ضده، والمشاهد التي تدمي القلب.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن مصر على مدار التاريخ كانت المدافع الأول عن فلسطين والمسجد الأقصى، مؤكدا أن الجيش المصري حمى فلسطين من غزو الهكسوس، وصلاح الدين حارب الصليبيين، إضافة إلى حرب 1948، وبعدها الدور المصري الداع للقضية الفلسطينية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن مصر لا يمضي يوما واحدا إلا ويقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال رؤساء دول أخرى، والاتصالات المتواصلة، لدعم القضية الفلسطينية.

