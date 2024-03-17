الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والحصيلة الإجمالية تبلغ 7630

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت على إثرها 25 فلسطينيا بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل، وجريح، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان مشترك، ان عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، وجنين، وطولكرم، ورام الله، والقدس وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها.

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت (7630)، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتتصاعد حملات الاعتقال في الضفة بشكل غير مسبوق، بعد السابع من أكتوبر الماضي، وتستهدف كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.