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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل مساعدات طبية وغذائية.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

الأردن ينفذ 5 إنزالات
الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

نفذ سلاح الجو الأردني، اليوم السبت، 5 إنزالات جوية على شمالي قطاع غزة تحمل مساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول.

وحسبما ذكرت قناة المملكة الأردنية، تأتي عمليات الإنزال ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها الأردن من أجل دعم صمود الأشقاء في غزة والتخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية المستعرة التي تُلقي بظلالها على أجواء شهر رمضان المبارك.

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني نفذت أحداهما إنزالاً لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة/77، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا التي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع بروناي وتجسيداً لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيداً على مواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.

إنزالات جوية الأردن

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