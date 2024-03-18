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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

الحريق
الحريق

حصل صدى البلد على فيديو للحظات الأولى لاندلاع حريق بفندق الجوهرة بالهرم. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل فندق جوهرة الأهرامات في العمرانية.

السيطرة على حريق فندق جوهرة الأهرامات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع النيران في فندق جوهرة الأهرامات بالعمرانية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة.

حريق فندق
حريق فندق

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اندلاع حريق بسيط داخل فندق جوهرة الأهرامات في الجيزة وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق بدون وقوع إصابات أو خسائر بسرية في الحادث، وجرى إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق فندق
حريق الفندق

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان حيث رصدت النيابة العامة، فجر السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية في الجيزة؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

وندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.

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