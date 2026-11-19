أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات الجديدة شملت تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة.



وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد عوده خليل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكليه علوم الرياضة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتورة نشوه محمد عبد الفتاح الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما شملت القرارات تعيين الدكتورة نجلاء فتحي إبراهيم الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد عنتر محمد الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة العظام بالكلية ، وتعيين الدكتور أشرف محروس سعيد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس قسم الهندسة الكهربية بالكلية، وتعيين الدكتور محمد مرسي متولي الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم علم النفس بالكلية.



كما شملت القرارات قيام الدكتورة مجدولين السيد حسانين الاستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الصناعي بالكلية.