واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين، لبحث عدد من المطالب والحالات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وذلك في إطار نهج ثابت تتبناه المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

جاء اللقاء بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والجهات المختصة

لقاء المواطنين نهج ثابت لا يتوقف.. وتوجيهات بتوفير الدعم اللازم للحالات المستحقة

حيث استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، وناقش كل حالة على حدة، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتنوعة، من بينها:

المطالب الخدمية والدينية: بحث التماس أهالي منطقتي المروة والصفاء بحي الزهور بشأن تيسير إجراءات ترخيص توسعة مسجد الصمد بالجهود الذاتية

المطالب الاجتماعية والوظيفية: مناقشة طلبات توفير فرص عمل ومصادر رزق، والعودة إلى العمل بالديوان العام، والعمل بمجال الأمن، إلى جانب بحث شكوى عدد من العاملين بشركة نهضة مصر بشأن مستحقاتهم المالية.

المطالب الصحية: بحث حالة طفل يعاني من مشكلات صحية متعددة ويحتاج إلى علاج طبيعي وفحوصات دورية وتدخلات طبية، مع دراسة سبل مساعدته في توفير الرعاية العلاجية اللازمة

ملف الحماية الاجتماعية: بحث طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة أو الاستفادة من معاش تكافل وكرامة، ومساعدة الأسر التي تواجه أعباء علاجية ومعيشية تفوق إمكاناتها.

المطالب التعليمية: بحث طلب نقل طالبة من مدرسة STEM بأسوان إلى مدرسة STEM بالإسماعيلية، إلى جانب طلب سداد المصروفات الدراسية لإحدى الطالبات بالمرحلة الابتدائية.

المطالب الإنسانية والمعيشية: بحث طلبات توفير مصدر رزق للأسر، ومساعدة مطلقة تعول أربعة أطفال من بينهم طفل يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وأسرة لديها طفلان من ذوي الهمم، فضلًا عن طلبات دعم أسر تعاني ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة

المقترحات التنموية: الاستماع إلى مقترح إنشاء كوبري مشاة لعمال مصانع الاستثمار، وتوفير أماكن انتظار لسيارات الميكروباص وسوق حيوي لخدمة سكان منطقة حي مبارك والعاملين بالمصانع، بما يسهم في الحد من التكدس المروري، كما شهد اللقاء بحث عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا

وخلال اللقاء، وزع المحافظ مساعدات مالية وغذائية وكميات من اللحوم للحالات المستحقة، في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد محافظ بورسعيد استمرار عقد لقاءات المواطنين بصورة دورية، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للتواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والوقوف على احتياجاتهم عن قرب، مشددًا على أهمية سرعة بحث الشكاوى والتعامل الجاد معها، وعدم ادخار أي جهد في تقديم الدعم والمساندة للحالات الإنسانية المستحقة

واكدت محافظة بورسعيد على المواطنين الراغبين في عرض مطالبهم وشكاواهم إلى التقدم بطلباتهم من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مرفقة بالمستندات اللازمة، تمهيدًا لبحثها وعرضها على الجهات المختصة