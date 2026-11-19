في خطوة تستهدف تحويل فرص التدريب إلى مسارات حقيقية للتمكين الاقتصادي، وتعزيز قدرة أبناء محافظة الوادي الجديد على دخول سوق العمل، نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد برنامجًا تدريبيًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي الخارجة والفرافرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.



جاء البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري، إلى جانب الطلاب.



وشهد البرنامج لقاءات تدريبية وتوعوية قدمها كل من رغدة رفعت بهنوس، مدير وحدة السكان بمحافظة الوادي الجديد، و محمد عبد الجيد عبد السلام، مدير إدارة مشروعي بالمحافظة، و محمد سامي، مندوب بنك مصر فرع الخارجة

تناول البرنامج محاور ترتبط بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وتنمية المهارات، والتعريف بفرص التدريب والتأهيل والعمل، بما يساعد المشاركين على التعرف إلى مسارات جديدة يمكن من خلالها تحويل المهارات والأفكار إلى فرص إنتاج وعمل.