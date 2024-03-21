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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المرأة المصرية في قلب وعقل القيادة السياسية

ريهام عفيفي ، عضو
ريهام عفيفي ، عضو مجلس الشيوخ

أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع المرأة المصرية علي قائمة اهتماماته ولا يترك مناسبة إلا ويشيد بها وبدورها ويقدرها تقديرا عظيما فقد أطلق عليها عظيمات مصر .


وقالت ريهام عفيفي في بيان لها أن المرأة المصرية في عيدها هي القوة الدافعة والمؤثرة في صمود البيت المصري وهو يواجه التحديات الصعبة علي كل المستويات سواء وقواتنا المسلحة برجالها يواجهون الإرهاب ويسقط منهم الزوج والأبن والأخ في ميدان الشرف فتصبر وتحتسب ولا تبخل علي وطنها بكل غال ونفيس ..أو وهي تواجه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد فتتحول المرأة المصرية إلي وزير مالية مجتهد يدبر شئون البيت ويدير دفته بمهارة وصبر .  
وثمنت عفيفي قرارات وتوجيهات الرئيس اليوم في الاحتفال بعيد الأم بإنشاء متحف يحوي تراث المرأة المصرية علي مر العصور تخليدا لدورها المستمر في تماسك الوطن وعطائها المستمر الذي لا يتوقف لاستقرار الأسرة المصرية والوطن بشكل عام .


وأكدت النائبة أن توجيه الرئيس بتوفير وتسهيل التمويل بضمانات بسيطة وميسرة لتستطيع  المرأة المصرية عمل مشروعات صغيرة تعينها علي الحياة هو إضافة جديدة لمكتسبات المرأة المصرية وتمكين اقتصادي لها إلي جانب التمكين السياسي والاجتماعي .


وأشارت النائبة الى أن التزام الرئيس جاء في كلامه واضحا لا يقبل التأويل عندما قال : أكدت التزامنا  بعزيز مكانة المرأة التي تمثل السند والعطاء لهذا الوطن.

ريهام عفيفي عبد الفتاح السيسي

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