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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 34 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

  
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير النصف الشهري،عرضه الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى  إلى 15 مارس   الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

 

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وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 34من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع  6 زيارات لمجالس القرى ( قمبش، جزرة ببا ، أبسوج، صفط راشين، هلية ،ابشنا)، و16 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية ( اشمنت، البرج ، كوم أبو خلاد، قمبش، معمل الرصد البيئي، إدارة ببا ، بني ماضي ، أبسوج، نزلة حنا ، العلاج الطبيعي بدلاص ، هلية، صفط راشين ،إدارة اهناسيا، الطب الوقائي، أبشنا).

بجانب 9 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية ،  منها 3 زيارات في قطاع التعليم ( مدرسة الشهيد نورالدين عبد العزيز، السيدة عائشة الابتدائية بنات ، الثانوية بنات) ، و2 زيارة في قطاع التموين ( إدارة تموين ببا ، إدارة ومكتب تموين بني سويف )، علاوة على إدارة اهناسيا البيطرية، و4 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي( إدارة تضامن ناصر ،وحدة هلية، وحدة قمبش ،وحدة بندر رابع  )، بجانب زيارة لمنطقة عمل بني سويف ، وزيارة لمبنى ديوان عام مديرية الإسكان، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عشرات  الحالات ما بين غباب وترك عمل خلال تلك الفترة  على مدار 15 يوماُ  بتلك الجهات.

من ناحيته كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في  :حالات الغياب وترك العمل  ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،وإعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

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