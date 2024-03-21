ملك الأردن يزور الإمارات والبحرين

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين .

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وكان الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، اليوم الخميس، رعا الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

ولدى وصوله يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية له، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.

وفي بداية الاحتفال، الذي حضره الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.

واستعرض الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما حلقت طائرات من نوع F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

ووضع إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

ودعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين.

