اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

اذا كنتي من محبي الحلويات الشرقية نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة
مقادير الجلاش الحلو:
لفة جلاش
السمن بلدي
شربات ثقيلة
مقادير الشربات
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة
للحشو
فستق مطحون
أو
أنواع مختلفة من المكسرات المطحونة
أو
بودنغ
أو
كاسترد
طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:
– نجهز الشربات حيث نخلط السكر والماء معا جيدا ونضعهما في قدر ونضعهما على النار ونترك المزيج ليغلي لمدة 7 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على النار حتى يتكاثف قليلاً ، ثم نزيل الشربات من النار ونتركه يبرد.
قم بتشغيل الفرن واتركه يسخن.
نذوب السمن ونأخذ صينية الفرن وندهنها بالسمن.
– نجهز رول الجلاش ونبدأ في دهنه بالصينية ونطليه بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهن كل ورقتين حسب الرغبة.
– نسكب باقي السمن على الوجه ونقطع الجلاش ونضعه في الفرن الساخن حتى يتحول لونه إلى الأحمر.
– نخرجها ونسقيها بالقطر البارد بمجرد خروجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها.