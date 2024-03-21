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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

صدى البلد

اذا كنتي من محبي الحلويات الشرقية نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

 

مقادير الجلاش الحلو:
لفة جلاش
السمن بلدي
شربات ثقيلة
مقادير الشربات
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة
للحشو
فستق مطحون
أو
أنواع مختلفة من المكسرات المطحونة
أو
بودنغ
أو
كاسترد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:


– نجهز الشربات حيث نخلط السكر والماء معا جيدا ونضعهما في قدر ونضعهما على النار ونترك المزيج ليغلي لمدة 7 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على النار حتى يتكاثف قليلاً ، ثم نزيل الشربات من النار ونتركه يبرد.

قم بتشغيل الفرن واتركه يسخن.

نذوب السمن ونأخذ صينية الفرن وندهنها بالسمن.

– نجهز رول الجلاش ونبدأ في دهنه بالصينية ونطليه بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهن كل ورقتين حسب الرغبة.

– نسكب باقي السمن على الوجه ونقطع الجلاش ونضعه في الفرن الساخن حتى يتحول لونه إلى الأحمر.

– نخرجها ونسقيها بالقطر البارد بمجرد خروجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها.

 

طريقة عمل الجلاش الجلاش الجلاش الحلو بدون حشوة مقادير الجلاش الحلو

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