اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

اذا كنتي من محبي الحلويات الشرقية نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

مقادير الجلاش الحلو:

لفة جلاش

السمن بلدي

شربات ثقيلة

مقادير الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

للحشو

فستق مطحون

أو

أنواع مختلفة من المكسرات المطحونة

أو

بودنغ

أو

كاسترد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:



– نجهز الشربات حيث نخلط السكر والماء معا جيدا ونضعهما في قدر ونضعهما على النار ونترك المزيج ليغلي لمدة 7 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على النار حتى يتكاثف قليلاً ، ثم نزيل الشربات من النار ونتركه يبرد.

قم بتشغيل الفرن واتركه يسخن.

نذوب السمن ونأخذ صينية الفرن وندهنها بالسمن.

– نجهز رول الجلاش ونبدأ في دهنه بالصينية ونطليه بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهن كل ورقتين حسب الرغبة.

– نسكب باقي السمن على الوجه ونقطع الجلاش ونضعه في الفرن الساخن حتى يتحول لونه إلى الأحمر.

– نخرجها ونسقيها بالقطر البارد بمجرد خروجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها.