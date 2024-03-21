ما هي رخص الإفطار في رمضان؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن آيات القرآن الكريم أجازت الإفطار في شهر رمضان من خلال الرخصة الإلهية في كتاب الله “فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر”.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الجيش لفتح مكة، ولم يكن الزمن في ذلك الوقت كما هو الآن وهناك مشقة وتعب، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بتعب المسلمين من الصوم في شهر رمضان.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعضا من الأشخاص خلال رحلة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضت الإفطار فقال عنهم رسول الله أولئك العصاة لمخالفة كلام الله.

