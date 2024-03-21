ماذا قال الرسول ﷺ عند خروجه من مكة المكرمة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند خروجه من مكة قائلا:"والله إنك لخير أرض الله وأحب أرضٍ إليَّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك".

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من نفحات شهر رمضان وأيامه المباركة، النصر في يوم الفرقان يوم غزوة بدر الكبرى، والنصر في غزوة الفتح.



وتابع عضة هيئة كبار العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين أنه سيعود إلى مكة من جديد، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى قال “ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد”.