إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس أنها تعتزم إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا، خلال الأسبوعين الماضيين.



وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن اللجنة الوطنية بشأن خطة إعادة المواطنين الإثيوبيين الذين يعانون من أوضاع صعبة في المملكة العربية السعودية، تعمل على إعادتهم إلى إثيوبيا، موضحة أن الأمر يتطلب التنسيق المشترك بين المؤسسات الاتحادية والولايات الإقليمية المتضمنة في اللجنة الوطنية.



وطالبت الخارجية الإثيوبية بضرورة إعداد الميزانية واللوجستيات والملاجئ اللازمة للعائدين عند وصولهم إلى أديس أبابا حتى تنجح عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين.