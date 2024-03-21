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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة الأخيرة..هل يلتحق تشافي هيرنانديز بمباراة برشلونة ضد ريال مدريد ؟

تشافي
تشافي

سيغيب تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن مباراتين للإيقاف بعد طرده أمام أتليتكو مدريد، لكنه سيتمكن من اللحاق بآخر مباراة قمة له على الأرجح ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني الشهر المقبل.

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وتعرض تشافي للطرد في الشوط الأول أمام أتليتكو خلال الفوز 3-صفر بملعب واندا متروبوليتانو بمدريد للاعتراض بشدة على قرارات الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

وساعد هذا الفوز برشلونة في انتزاع المركز الثاني من أتليتكو، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل آخر تسع جولات.

ولن يتمكن تشافي بذلك من حضور مباراتي لاس بالماس وقادش داخل الملعب بالدوري يومي 30 مارس و13 أبريل بعد التوقف الدولي، وسيتولى القيادة شقيقه الأكبر ومساعده أوسكار هرنانديز.

لكن تشافي سيتمكن من إدارة فريقه الكتالوني عند مواجهة الغريم الأزلي ريال مدريد يوم 21 أبريل في قمة بملعب سانتياغو برنابيو قد تكون حاسمة في صراع اللقب.

وهذا الطرد الثاني لتشافي، مدرب السد القطري السابق، هذا الموسم بعد تكرار تصرفه أمام خيتافي.

ويتمسك تشافي بقراره بالرحيل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي رغم التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشافي برشلونة مدريد

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