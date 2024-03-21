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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف: زوجي كان مؤمنا بي..والشيخ مصطفى الرفاعي طلب مني ارتداء الحجاب

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها ذهبت مع زوجها إلى الشيخ مصطفى الرفاعي الذي كان مقيما في مكة ولديه بيت وكان يجري الرقية الشرعية للناس.

وأضافت "عبداللطيف"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "زوجي كان مؤمنا بي، وفي إحدى المرات أضاع مفاتيحه، وقلت له لو بحثنا في البيت كله لن نجدها لأنني أشعر بأنك نسيت المفاتيح عند شخص كنت موجودا عنده".

وتابعت خبيرة الأبراج: "قال لي لم أذهب إلى أحد، وفي النهاية كانت المفاتيح موجودة عند أحد أصحابه في الخطوط الجوية ونسى المفاتيح عنده، وفي اليوم التالي اتصل بزوجي، لهذا أصبح زوجي مؤمنا بي، وذهب معي إلى الشيخ مصطفى الرفاعي، وحكيت له ما يحدث، وكانت تجلس عنده امرأة وطلب مني أن أتحدث عن قصتها إن كنت أعلم عنها شيئا، وقلت له إن هذه السيدة تفتح باب بيتها وتخرج منه بقميص النوم وتصرخ وتعيط وإن شاء الله هتصير كويسة فتعجب الشيخ لأنني حكيت القصة الحقيقية، وقال يوضع سره في أضعف خلقه وطلب مني أن أتحجب".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/DfmUQwyG74K5q6Wa/?mibextid=21zICX

الرقية الشرعية برنامج العرافة بسمة وهبة خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف ليلى عبداللطيف

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