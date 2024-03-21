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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الأم المثالية ويشيد بجهودها في تقدم التصنيف

سلامة داود
سلامة داود

أشاد  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدور المرأة الأزهرية في جميع الكليات، مؤكدًا أن المرأة الأزهرية عندما تبوأت مكانة في إدارة الكليات أثبتت أنها جديرة بهذا المكان.


وأشار رئيس الجامعة خلال احتفالية ( ملتقي الفتاة الأزهرية) إلي أن المرأة في الجامعة أسهمت بشكل كبير في فوز جامعة الأزهر بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتعليم العالي.

وأيضًا أسهمت المرأة بجانب الرجل في رفع تصنيف الجامعة العلمي وفقًا لتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية؛ حيث تضمن التقرير في نسخته الأخيرة أكثر من استاذ بجامعة الأزهر كالدكتورة هبة سعودي، الأستاذ بكلية العلوم بنات ، إضافة إلى آخرين، كما أسهمت المرأة في جامعة الأزهر في حصول كلياتهن على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الأمهات المثاليات اللاتي أسهمن بشكل كبير في مسيرة عطاء جامعة الأزهر ليسطر التاريخ بأحرف من نور عطاء هذه النماذج الملهمة وهن:

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارشيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين.

الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

الدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري.

والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات.

الأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات والأمن الإداري بفرع البنات.

والأستاذة نادية محمد إبراهيم، الموظفة بإدارة العلاقات العلمية والثقافية بفرع البنات.

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