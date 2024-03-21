عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدكتور خالد خشاب يوضح كم تمرة مسموحة لمريض السكري على الإفطار

صدى البلد

قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، إن بحلول شهر رمضان يفضل الأطفال الصيام كالكبار، ولكن قد تكون هناك مخاطر يمكن أن تتعرض لها صحتهم من الصيام.

 

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الطفل المصاب بمرض السكري النوع الأول فإنه الفتوي العامة ليهم هو عدم الصيام، ولكن من يسمح لهم بالصيام من الأطفال المصاحبين لمرض السكري فعليهم الالتزام بعض النصائح العامة لهم مثل، تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام قدر الإمكان ولا يكون هناك استهلاك كبير للأنسولين، بالإضافة إلي الإكثار من شرب المياه.

وأن من أهم النصائح لمرضي سكر الأطفال اثناء الصيام هو تقليل المجهود حتي لا يحدث هبوط لمستوي السكر، وإذا أرادوا ممارسة الرياضة تكون أثناء ساعات الفطار وليس الصيام، وعند الإفطار يفضل أن يتم كسر الصيام بشكل تدريجي وأنه لا يوجد مشكلة في كسر الصيام بشيء من السكريات مثل التمر مع لبن وبعض العصائر ولكن مع الحرص على عدم الإفراط.

 

وإشار استشاري الغدد الصماء للأطفال، إلى أن طبق السلطة للطفل مريض السكري أمر في غاية الأهمية، وأن الأكل يكون متوازنا وأنه لا يجب أن تكون وجبة الفطار مليئة بالكربوهيدرات والنشويات والدهون لأن الجسم بعد عدد ساعات الصيام الكبير يكون غير قادر على استقبال كل هذا الكم من النشويات والدهون.

 

وأن الصيام هو فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يجب أن نربي أطفالنا أن نوضح لهم المغزى من الصيام وأنه ليس المقصود بيه الامتناع عن الأكل والشرب فقط.

 

وأوضح دكتور طب الأطفال بقصر العيني، أنه لا يوجد سن مثالي لبدء الصيام ولكن أغلب الأطفال تطيق الصيام من عمر 10 سنوات، مع العلم أن الصيام فرض من سن البلوغ سواء كان للأولاد أو للبنات، لكن التمرين السليم لتدريب الطفل وتأهيلهم للصيام يكون عن طريق.


إن شهر رمضان مش بس الصيام، رمضان هو شهر طاعات والالتزام بالصلوات وقراءة القرآن والصدقات.

الطفل المصاب بمرض السكري رمضان الأطفال الصيام كالكبار مستشفى أبو الريش سكر الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

عودة تطبيق انستا باي للعمل بعد تعطله لعدة ساعات

مصطفى بكري: المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

الدكتور خالد خشاب يوضح كم تمرة مسموحة لمريض السكري على الإفطار

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

ماس كهربائي.. حريق بمحل كيماويات في منزل برلماني بالبدرشين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

دون مكياج وبملابس البيت.. ركين سعد مع والدتها تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ