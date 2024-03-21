كرمها الرئيس السيسي.. وأشاد بها شيخ الأزهر.. معلومات لاتعرفها عن الدكتورة رهام عبد الله

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من النماذج المشرفة، خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، ومن بين المكرَّمات الدكتورة رهام عبدالله سلامة نصر، مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف إحدى قيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام.

وشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

وهنأ الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمناسبة تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهودها في مجال مكافحة التطرف، بوصفها إحدى أبرز القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف، وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، التي أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبهذه المناسبة، توجهت الدكتورة رهام سلامة، بخالص الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا التكريم الرفيع، الذي يؤكد دعم الدولة المصرية للمرأة في كافة المجالات، ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه وتمكينه للمرأة في الأزهر الشريف وتعزيز دورها من خلال تشجيعه الدائم والمستمر لها، مؤكدة التزامها الكامل بمواصلة العمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق نهضته.

وتعمل د. رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر منذ إصدار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتكليفها بهذه المهمة على إرساء السلام من خلال مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف والسعي الدؤوب على إنتاج مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تفكك هذا الفكر وتكشف حقيقة القائمين على التنظيمات الإرهابية في العالم، وذلك بلغات المرصد الـ 13 إلى جانب تنظيم ورش عمل لطلاب المدارس والجامعات وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

من هي الدكتورة ريهام عبد الله

تشغل الدكتورة رهام عبد الله سلامة منصب المدير العام لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتتولى الإشراف على وحدة اللغة الأوردية فى المرصد ذاته منذ 2015، كما تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الأوردية وآدابها فى كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف فى القاهرة.

ونالت الدكتورة رهام سلامة درجتي الماجستير والدكتوراه فى اللغة الأوردية وآدابها، كما علمت لدى مركز الأزهر للترجمة، وأسهمت فى إصداراته من ترجمات ومراجعات لأكثر من خمسة كتب ولعدد ضخم من المقالات المنقولة من الأوردية إلى العربية ومن العربية إلى الأوردية.

تحمل الدكتورة رهام سلامة أيضًا صفة العضوية ببيت العائلة المصرى، وسبقت لها المشاركة فى عدد كبير من المؤتمرات والجلسات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف على المستويين الإقليمى والدولي.

وسبق لها تمثيل الأزهر الشريف فى الأمم المتحدة، وفى الاتحاد الأوروبى، وفى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (فيينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وفى الوفود الرئاسية الموفدة إلى الصين والهند.

كما سبق لها المشاركة بصفة عضو فى بعثات السلام التى زارت باكستان فى 2015؛ ولها خبرات عريضة فى مكافحة التطرف العنيف، لا سيما فى السياقات الناطقة بالأوردية والإنجليزية.

تحمل الدكتور رهام سلامة صفة جهة الاتصال المعتمدة فى القاهرة لدى معهد أريجاتو الدولين وسفيرة منظمة اديان من أجل السلام religions for peace التابعة للأمم المتحدة، وعضو مجلس أمناء المعهد الملكى للدراسات الدينيين بالأردن.

وشاركت فى أكثر من أربعين مؤتمراً وورشة عمل دولية، كما مثلت الأزهر الشريف فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



مشاركات دكتور رهام:



• رئاسة فريق المرصد الممثل للأزهر الشريف فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، فى الفترة (10- 13) يناير 2022.

• المشاركة (اونلاين)بكلمة فى مؤتمر دولى تابع لمؤسسة "‏religions for peace‏" ‏‏(أديان من أجل السلام) بعنوان: "الأديان وحقوق المرأة" فى ‏16 مارس 2022م.

• المشاركة (اونلاين) بكلمة بعنوان: "الصراعات الإنسانية فى ضوء النصوص الدينية" تابع لمنظمة ‏‏"ثقافة الأديان للسلام العالمي" ‏ فى 22 مارس 2022م.

• ‏المشاركة فى فعالية دور البرلمانات والمنظمات العالمية فى تعزيز قيم التسامح والتعايش تحت رعاية ‏وزارة التسامح والتعايش الإماراتية فى 27 مارس 2022م.

• المشاركة فى "المؤتمر الخامس لليابان بشأن مكافحة التطرف 2022" خلال الفترة من (14-16) مارس ‏‏2022م، حيث تناول المؤتمر، الذى عُقد عبر منصة "‏Zoom‏"، الحديث عن "صناعة ‏الرواية المضادة- العائدون من التنظيمات الإرهابية- المرأة والأطفال".

• المشاركة فى "ملتقى السلام برعاية منظمة (‏HWPL‏) بكوريا الجنوبية" خلال الفترة من (22- 26 ‏مارس 2022م)، حيث تمت المشاركة بكلمة عن أثر الطمع الإنسانى فى الصراع القائم ‏بشتى صوره على كافة الأصعدة وسبل مواجهته والوقاية منه. ‏

• المشاركة فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، بعنوان "آليات تعزيز الوعى الفكرى لدى الشباب.. رؤية لمواجهة الفكر المتطرف" بتاريخ 15 مايو 2022م.

• المشاركة فى فعاليات منتدى "الأديان لمجموعة العشرين" فى "أبوظبي"، حول احترام الأديان ومواجهة ازدرائها يستدعى إدراجه كبند رئيس ضمن أجندة دول العشرين، وانطلقت الفعاليات فى أبوظبى الإثنين 12 ديسمبر، تحت عنوان "إشراك مجتمعات الأديان فى صياغة أجندة قمة العشرين وما وراء ذلك"، بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين وتحالف الأديان لأمن المجتمعات.

• المشاركة فى مجموعة العمل المصرية- الهندية حول مكافحة الإرهاب بالعاصمة نيودلهي. 15 فبراير 2023

• المشاركة فى ورشة العمل الافتتاحية للمركز الإقليمى لشبكة (سترونج ستيز) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط. 15-18 مارس 2023

• المشتركات بين الإسلام والمسيحية. الفاتيكان. 2-3 مايو 2023

• دور المرأة فى مواجهة الإرهاب. ورشة عمل نظمها المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب GCTF. بنيويورك

• دور المعرفة فى مواجهة التطرف العنيف. مؤتمر نظمه المرصد المغربى بالتعاون مع الإيسيسكو. 14-15 نوفمبر 2023

• أهمية التعليم فى مكافحة التطرف. مؤتمر افتراضى ينظمه المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب GCTF ومركز هداية. 23 نوفمبر

• دور المدن فى مكافحة خطاب الكراهية والعنف والاستقطاب. ورشة عمل. شبكة المدن القوية. مالطا. 31 يناير- 1 فبراير