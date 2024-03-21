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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إقبال جماهيري.. استمرار الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

تتواصل الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ في جميع مراكز ومدن المحافظة كل يوم منذ بداية شهر رمضان المبارك، وهي الدورة التي أطلقتها الأمانة المركزية على مستوى الجمهورية في كرة القدم الخماسية، بمشاركة أمانات الشباب والثقافة والفنون والرياضة والإعلام.
 

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قال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، لدينا دورة رمضانية متميزة بالمحافظة معظمها مقامة على ملاعب كرة قدم خماسية حديثة ضمن الملاعب التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي غطت معظم المراكز والقرى بشكل مبهج للشباب الذي كان لا يجد مكانا يمارس فيه الرياضة فتمت إقامة الملاعب الخماسية وغيرها من المنشآت الرياضية الكبيرة في جميع المحافظات
 

أوضح جعفر أن أهم ما في دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية هذا العام بكفر الشيخ، هو الحضور الجماهيري من الشباب وكبار السن وغيرهم رغم عدم وجود مدرجات، مؤكدًا أن إقبال المواطنين خاصة الشباب منهم على المباريات فإنه إلى جانب حب الجميع للرياضة يشير أيضاً إلى أن حزب مستقبل وطن له شعبية كبيرة على أرض الواقع تزداد يوما بعد يوم خاصة خلال العام الأخير الذي شهد نشاطا ملحوظا على جميع المستويات، لافتا إلى أن النظام المؤسسي ومعرفة كل قيادي لدوره هو من أهم أسباب النجاح.

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