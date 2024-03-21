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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

تواصل جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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ففي الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، وزعت الجمعية 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة في قرى القصابي، سد خميس، أبو عوض، السخاوي، الزيني، العفيفي، شاهين، الزبيدة، والسحماوي.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن توزيع الكراتين يهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم في هذه الأيام المباركة.

وأضافت «جلالة»، أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتوفير احتياجات المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع يأتي ضمن التعاون بين الجمعية والشركة المصرية للاتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية في مختلف قرى ونجوع الجمهورية تزامنًا مع شهر رمضان.

وأكد شعبان أن جميع الأسر المستفيدة من التوزيع هي من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا في القرى.

واختتم شعبان حديثه بأن جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت العديد من المشروعات الخيرية خلال الفترة الماضية، منها تنمية القرى الفقيرة وتقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة.

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