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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 18 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة بالحامول ودسوق

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا بمركزى الحامول ودسوق، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.


كلف المحافظ كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

 كما شدد على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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